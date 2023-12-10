وفاة الملحن وليد جويد بعد وفاة والدته بأشهر قليلة

ميرنا وليد - بيروت - توفي أمس السبت الملحن المصري وليد جويد بعد تعرضه لأزمة قلبية في منزله ونعته ابنته على صفحتها وكتبت : "انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي الحاج وليد عبد العزيز مصطفى جويد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، اللهم اغفر له، اللهم وسع مدخله، وآنس وحشته، وأبدله دارًا خير من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وليد رحل عن عالمنا بعد مرور أشهر على وفاة والدته مما جعل يدخل في حالة اكتئاب شديدة.

يذكر ان الراحل تعاون مع العديد من النجوم منهم عمرو دياب، بأغنية "كنت في بالي"، التي تم طرحها، العام 2018، كما عمل مع الفنان تامر عاشور في أغنية "خيالي".