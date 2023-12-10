طرح الإعلان التشويقى لفيلم "درويلة".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" عن الإعلان التشويقى الأول للعمل، استعدادا لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي.

وظهر الإعلان التشويقي للفيلم مليء بالإثارة والتشويق والغموض والأكشن، ولم يظهر نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة، ولكن قال النجم عمرو عبد الجليل، تدوينه بصوته في آخر الفيديو قائلًا: "هنا هتقدر تعمل كل حاجة، هنا مفيش قانون غير قانوني أنا وبس".

تفاصي فيلم درويلة

ويشار إلى أن تدور أحداث فيلم "درويلة" فى إطار تشويقي، ويحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

ويذكر أن فيلم "درويلة"، يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم منهم: "عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، فكرة وإنتاج محمد دياسطى، قصه وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.