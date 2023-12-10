وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية وتدعو جموع المصريين للمشاركة

ياسر رشاد - القاهرة - أدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة "أبو بكر الصديق التجريبية" بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة .

أكدت وزيرة الثقافة، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

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ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.