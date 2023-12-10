رانيا فريد شوقي تدعو لوالدتها بالشفاء

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، الدعاء لوالدتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة تحمل دعاء لوالدتها بالشفاء، قائلة: "اللهم اشفِ أمي وأغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية وهون عليها الألم والتعب وأبدله بعافية تسرى في جسدها"، وعلقت على الصورة قائلة: "اللهم اشفِ كل مريض يا رب".

رانيا فريد شوقي تنعى شقيقتها ناهد

ويشار إلى أن كانت رانيا فريد شوقي، نعت شقيقتها ناهد فريد شوقي منذ أيام، وشاركت جمهورها صورة تجمعها بها، وعلقت عليها قائلة : "للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد وده من عيوب البشر أختي الحبيبة الغالية ناهد أنا بعتذر لك لأني اعتدك في حياتي يمكن خيالي كان أضعف من أني أتصور فراقك".

وتابعت: "يمكن خدتنا مشاحنات الدنيا وربنا نور بصيرتنا ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه وحبنا لبابا كان دايمًا بيجمعنا يمكن لأني تنسيت أننا بنكبر كلنا ولينا عمر بيخلص يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك أختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وإرادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي".

وأضافت: "أنا مش عارفة أنا بكتب إيه بس اللي حساه أكبر بكتير من أي كلام ما زلت مش مستوعبة ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك وقولت للأحفاد اللي ماشفوش جدهم ناهد بقت نسخة من جدكم لما تشوفوها كأنكم شفتوه".