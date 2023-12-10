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ميرنا وليد - بيروت - ندخل اليوم بجولة إلى منزل الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، التي اختارت فيلا جميلة كلاسيكية من حيث التصميم الداخلي، تتألف من صالون واسع مع غرفة للطعام ومطبخ كبير ديكوره خشبي.
يتألف المنزل من طابقين، الطابق السفلي حيث تستقبل الضيوف ومع باحة وحديقة خارجية ومغطس للسباحة، أما الطابق العلوي، ففيه غرف النوم، والحمامات والغرف الإضافية التي تستفيد منها غادة من أجل أعمالها.
ما يميز الديكور، هو الفخامة في اختيار القطع والأثاث، والتنسيق في الألوان، مع الإشارة إلى أنها كلاسيكية أكثر من مودرن.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في منزل غادة عبد الرازق.. ديكوره فخم للغاية! - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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