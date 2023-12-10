بدر خلف يشارك فيديو صـ ادم له وهو يستحم !!

ميرنا وليد - بيروت - شارك خبير التجميل الاماراتي بدر خلف فيديو مفاجئ له ظهر فيه وهو يستحم في الحمام ويضع نوعا من الكريم على جسمه مشيرا الى ضرورة العناية بالبشرة.
وعلق على الفيديو الذي حصل على حوالي 20 ألف مشاهدة في حوالي يومين فقط وكتب : "وش عنايتكم اليوم؟ اكتبولي تحت خلونا نستفيد"
وتعرض بدر كالعادة لعدد كبير من التعليقات المسيئة بحقه ومهاجمة للمحتوى الذي يقدمه مطالبين السلطات بوضع حد له بأسرع وقت على العلم من ان هذاالمحتوى يقدمه منذ سنوات ولم يتم توقيفه ولا حتى لمرة واحدة.
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