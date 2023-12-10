خلافات النجوم 2023 الجزء الثاني .. أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام الأبرز ومنافسة مستمرة بين شيرين وأنغام

ميرنا وليد - بيروت - خلافات عديدة شهدها الوسط الفني خلال هذا العام، وأحدثت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج، بالإضافة إلى تراشق العديد من النجوم الاتهامات، من خلال تصاريح عديدة.

وبعدما كنا نشرنا القسم الأول من الخلافات، لقراءة الموضوع إضغطهنا، ننشر لكم اليوم الجزء الثاني والأخير من خلافات النجوم:

شيرين وأنغام

حلت الفنانة المصرية شيرين ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي"، من تقديم الاعلامي هشام الهويش، وعند سؤالها: "هل أنتِ الوحيدة التي تستحق لقب صوت مصر؟"، ردت: "نعم ونص"، وأثار هذ التصريح لشيرين جدلاً كبيراً. من ناحيتها، أعادت الفنانة المصرية أنغام نشر العديد من تعليقات الجمهور، الذي وصفها بأنها من تستحق لقب صوت مصر.

عاد الموضوع إلى الأضواء في حفل "ليلة الدموع"، وقامت شيرين بتوجيه الشكر والتحية لعدد من النجمات، من بينهن "أنغام" قائلة: "شكراً يا بنت الأصول كتر خيرك"، واعتبر البعض أن شيرين قصدت العكس.

وفي تصريحات متبادلة، أشارت الفنانتان إلى أن لا خلاف بينهما، على الرغم من كل الأحاديث التي رصدها الإعلام.

سيرين عبد النور وشقيقتها سابين نحاس

تم الحديث عن خلاف حصل بين الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وشقيقتها ملكة الجمال سابين نحاس، بعدما ألغيتا متابعة بعضهما البعض على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعرف سبب الخلاف، ولم تخرج أي منهما بتصريحات علنية عن الموضوع.

بسمة بوسيل .. بين أسامة الرحباني ومحمد عبده

أطلقت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل أغنية "مين اللي بيختار" كـ Cover، ويبدو أن ذلك أزعج المؤلف والمنتج الموسيقي أسامة الرحباني، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هبة طوجي، صاحبة الأغنية. وتطورت الأمور، حتى تم حذف النسخة الخاصة ببسمة عن صفحتها الخاصة، وكشفت بسمة أنه يبدو أن هناك طرفاً أزعجته الأغنية بصوتها :"شكل في ناس الكوفر الأخير زعلها جامد وبحاولو يمسحون كل شوي من صفحتي"، وتابعت: "أعتذر إذا جرحت مشاعر أي شخص".

وأعادت بسمة نشر الأغنية مرة ثانية، وعلقت على الفيديو: "لقد حذفوا الكوفر الجديد! لا أعرف من هو غاضب بالضبط! الجميع يغني الكوفرز".

ويبدو أن ما أزعج الرحباني، هو أن بسمة لم تذكر أن الأغنية هي للفنانة هبة طوجي، وأنها من أعماله، فأعاد نشر تغريدة لمعجب، يتهم فيها بسمة بقلة الاحتراف، وجاء فيها: "معلومة مهمة "مين اللي بيختار" هيي غنية لـ هبة طوجي من ألبوم ومسرحية دون كيشوت من عام 2011، يعني عمرها 13 سنة، وهيي مش أبداً ل بسمة بوسيل.. بسمة غنتها بدون حقوق ولا مهنية وفوقها عاملة اعلان تجاري ضمنها!! مافي أخلاق فنية بالمرة! ولا ذكرت الكريدت لمين"، وأعاد الرحباني نشر تغريدة أخرى لمعجب آخر، جاء فيها: "بس هيي ما فيها ما تحترم حقوق الملكية! حتى انها ناسبة الأغنية الها وذاكرة موزع آخر للأغنية، بينما هيي استخدمت الموسيقى الأصلية نفسها".

يذكر أن بسمة قد ذكرت إسمَي هبة وأسامة في خاصية الستوري، قبل أن تحذف الأغنية، أما هبة طوجي، فلم تعلق على الموضوع.

وتكرر الأمر بين بسمة بوسيل والفنان السعودي محمد عبده، بعدما طرحت بسمة كوفر أغنيته "الأماكن" تخليداً منها لروح والدها الراحل، إلا أن محمد عبده رفع دعوى قضائية ضدها، لأنها لم تحصل على إذن لتسجيلها في ستوديو. وعبرت بسمة عن حزنها لتكرار هذا الأمر معها، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الفنانين الذين يسجلون أغنيات كوفر، إلا أنها الوحيدة التي تواجه المشاكل في هذا النطاق.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

هو الخلاف الذي قسم الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد عدداً كبيراً من التعليقات بين الفنانين والجمهور. بدأ الموضوع حين أعلن الممثل المصري محمد سلام انسحابه من المشاركة بالعمل المسرحي مع الممثل المصري بيومي فؤاد ضمن موسم الرياض، تضامناً مع شعب غز ة بسبب الحرب هناك، ما استفز بيومي فؤاد الذي قدم العمل، وهاجم محمد سلام بسبب قراره. وخسر بيومي عدداً كبيراً من المتابعين على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى اغلاق الصفحة.

نوال الكويتية وفجر السعيد

اتخذت الفنانة نوال الكويتية قرار الانتقال للعيش في المملكة العربية السعودية، كما أنها سجلت ابنتها في إحدى مدارس المملكة، ما استفز الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي علقت على الموضوع، مطالبة من رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بتجنيس نوال الكويتية، وتابعت: "درب الصد ما رد". وأشارت فجر السعيد إلى أن الملياردير إيلون ماسك أولى بالجنسية الكويتية من نوال الكويتية.

كاريس بشار وشركة الصباح

حصل سوء تفاهم بين الطرفين على خلفية مسلسل "النار بالنار"، بسبب كاتبه رامي كوسا ومخرجه محمد عبد العزيز.

وكانت الممثلة السورية كاريس بشار قد انتقدت التعديلات التي طرأت على نص مسلسل "النار بالنار"، واتهمت المخرج بعدم الأمانة، ليرد عليها المنتج صادق الصباح قائلاً: "على ما يبدو خانها التعبير، واحترافية النجم تتطلب منه عدم البوح بكواليس العمل"، لكن هذا الاختلاف بالرأي لم يدم، وتم الإعلان عن تعاون جديد بين الممثلة والشركة في مسلسل لشهر رمضان 2024، كما صرحت كاريس بأن ما حدث ليس إلا خلافاً عائلياً أصبح من الماضي.

نيللي كريم وجمال العدل

تم الحديث عن خلاف حصل بين الممثلة المصرية نيللي كريم والمنتج المصري جمال العدل، على خلفية بوستر فيلم "ع الزيرو"، وهذا كان سبب عدم حضورها العرض الأول للعمل.

كما أن نيللي كريم، صرحت بأن شركات الإنتاج لا توجه الممثل بشكل سليم، فرد جمال العدل وقال: "أنا يهمني النجمة الشاطرة، وبموت في نيللي كريم لإنها عمرها ما ركبت رموش ولا أصرت على المكياج، وتحسي إنها ست عايزة تشتغل دورها وتمشي".

وحول وجود خلاف بينهما قال: "الصحفيين قالوا إنها زعلانة، ولم تحضر العرض الخاص للفيلم، ومعلوماتي إنها كانت مسافرة، ونيللي كريم ويسرا وأحمد السقا وهنيدي من مؤسسين العدل جروب، وعلاقتنا تعدت علاقة الشغل، وأنا اللي مجوز نيللي وكنت وكيلها في الفرح. لو نيللي كانت زعلانة من أفيش الفيلم، مكانتش وقفت ورا محمد فراج، وهي فنانة جداً، وظهرت على بوستر مسلسل فاتن أمل حربي بطريقة لا تقبلها ممثلة أخرى، لكن نيللي فنانة جداً".

نيللي كريم ومحمد رمضان

وبعد تجاهل نيللي كريم لفيلم "ع الزيرو"، قيل إن هناك خلافاً بينها وبين بطل العمل الفنان محمد رمضان: ولكنها علقت : "رحلتهم هي رحلة الفيلم.. أما أنا فأعتبر نفسي ضيفة شرف، ولا توجد لدي مشاكل مع أحد، بل اختلافات في وجهات النظر كممثلة". وفي لقاء مع موقع الخليج 365، نفت نيللي كريم أن تكون على خلاف مع محمد رمضان.

مي عمر وغادة عبد الرازق

كشفت الممثلة المصرية مي عمر أنه من المستحيل أن تتعاون مع الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، وذلك بسبب خلاف قديم بين عبد الرازق وزوج مي المخرج محمد سامي، وقالت في تصريح ضمن برنامج "حبر سري": "مستحيل أمثل بطولة مشتركة مع غادة عبد الرازق، وخلافنا موضوع قديم، ولكن لازم يكون في كيميا بيني وبين الممثل عشان نعرف نعمل شغل حلو".

وتابعت: "معتقدش نعرف نعمل شغل حلو مع بعض، لأن كان في خلاف قديم، ومش معنى إنه عدى إننا نشتغل مع بعض... أنا مكنتش موجودة في الموضوع أصلاً، ولكن الموقف مع جوزي، وهي نجمة وممثلة شاطرة جداً، ولكن زعلت عشان جوزي، وفي حاجات صعب تخطيها".

زينة ومحمد سامي

غادة عبد الرازق ليست الممثلة الوحيدة التي هي على خلاف مع المخرج محمد سامي، فـ زينة أيضاً صرحت بأنها لن تعمل معه مجدداً، بعد مسلسل "جعفر العمدة"، أما هو فكشف أن معظم أبطال العمل سيتواجدون في الجزء الثاني منه، إلا زينة التي انتهى دورها فيه.

وقيل إن الخلاف بينهما له علاقة بترتيب أسماء النجوم على تتر المسلسل، ولذلك لم تحضر زينة سحور المسلسل.

رامي صبري وعمرو مصطفى

بدأت الأزمة بين الفنان المصري عمرو مصطفى والفنان المصري رامي صبري، حين ظهر عمرو في لقاء تلفزيوني، اتهم فيه رامي بالسرقة، بسبب أغنية "يمكن خير"، التي اعتبرها مسروقة من أغنيته "رقصة" التي قدمها قبل عام، مطالباً زميله بإثبات امتلاكه للأغنية. وفوجئ الجمهور بحذف أغنية "يمكن خير" من يوتيوب، بداعي انتهاك حقوق الملكية، لكن بعد فترة تصالح الفنانان مباشرة على الهواء.

عصام كاريكا ومحمد سعد

كشف الفنان المصري عصام كاريكا تفاصيل تلحينه أغنية "ياللي نسيت الغرام" للفنان المصري محمد سعد في فيلم "بوحة"، وخلافه معه. وقال كاريكا إن الأغنية كانت في بداية الأمر لفنانة من المنصورة، وبعد سماعها الأغنية أُعجبت بها كثيراً ودفعت عربونها، لكنه تفاجأ باتصال من خطيبها، يخبره بأنها لن تستمر في الغناء، مطالباً باسترداد العربون، فوافق. وتابع: "في الوقت ده كنت بعمل مسرحية "شبورة"، ومحمد سعد بيعمل مشهد بصوت أطاطا، وسمع الأغنية في الاستوديو وقالي حلوة، وفي الوقت ده عملت لمحمد سعد كمان أغاني فيلم "55 إسعاف"، وفيلم "اللمبي" وفيلم "اللي بالي بالك"، ولما جينا نعمل فيلم "بوحة" شرحلي المشهد، وطلب مني الأغنية اللي سمعها لما كان عندي في الاستوديو وقت مسرحية "شبورة"، وطلب كمان يتكتب موال في البداية".

وتابع: "فكتب الشاعر الراحل سمير زكي موال "ياللي نسيت الغرام... ارجع هنا وقولي"، وبعدها كلّمتني مي عز الدين وقالتلي إن اسمها "كوتة" في الفيلم وطلبت نضيف اسمها في الأغنية، ولكن واحنا في الاستوديو اختلفنا، وده اللي ضايقني وزعّلني، الأغنية فيها قافية وكان عايز يشيل جملة "تحت السلم بنام" وقالي محمد سعد مش عجباني وعايز كلمة "سجادة بين إيديك"، ولو اتغيرت يبقى لازم هنغير القافية، فكلمت المنتج وائل عبد الله، وقالي معلش عشان خاطري مشّيهالي... وائل بعتبره أخ وصديق، وكنت قاعد في الاستوديو قلبي بيتقطع، رغم إني كنت ناجح وقتها وعملت شكل كتير مع نجوم كبار الوقت ده، ولكن جيت على نفسي، ومشيتها "سجادة بين إيديك"، ونجحت الأغنية نجاح غير طبيعي لما غنّاها من فترة كورال "روح الشرق". وعبّر عصام كاريكا عن حزنه لسرقة مطربي مهرجانات لحن الأغنية: "قلبي اتقتل مرة تانية لما لقيت جماعة بتوع المهرجانات اللي مش بيسيبوا أي حد في حاله وياخدوا اللحن ويحطوا أي كلام ومش مهم مين لحنها، وأخدوا لحن الأغنية ومحدش كلمني، بعد اللي حصل ده أقول إيه؟ لا إله إلا الله".

فارس اسكندر وصفاء سلطان

هاجم الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر الفنانة الأردنية صفاء سلطان، بعدما وصفت تصريحاته حول تقديم كل الفنانات تنازلات حتى يصلنَ إلى الشهرة بـ"قلة أدب".

وردّ فارس اسكندر على كلام صفاء سلطان، خلال حلوله ضيفاً على الاعلامي رودولف هلال، وقال: "إن صفاء لعبت جميع الأدوار من فنانة إلى مطربة إلى مذيعة، ولم تحقق نجاحاً، وذلك بعد أن قدمت تنازلات كثيرة، لذا أزعجها الانتقاد".

وتابع: "انتبه، أكتر حدا زعجوا كلامي، هو أكتر حدا قدم تنازلات بالوسط الفني، والأخت الفاضلة قدمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل، أصلاً مش معروف هي شو فنانة أو مطربة، مذيعة ولا ممثلة، فعادي تكون ردة فعلها هيك لأنو قدمت تنازلات وما وصلت لأي محل".

وألمح فارس إسكندر إلى أن صفاء سلطان وصلت إلى الشهرة بسبب "فنان معروف": "لو ما كنتي مصاحبة فنان معروف وإلو اسمو بالوسط الفني، ما كان حدا يجيبك على عمل، لا تعملي حالك شريفة، وإنتي خليتي بنتك تشيل الحجاب".

ليال عبود وسارة الزكريا

بدأ الخلاف بينهما حين سئلت الفنانة اللبنانية ليال عبود عن مدى إعجابها بالفنانة اللبنانية سارة الزكريا وبالنمط الغنائي الذي تقدمه، فأجابت ليال بأنها ليست من معجباتها، فردت سارة، مشيرة إلى فارق العمر بينهما، وإلى أن ليال لم تسلم عليها حين التقتا في السابق، لترد ليال: "نحن التقينا مرة وحدة بس، وقتها كنت عالمسرح وبدي كرّم أكثر من متعهد، وهيدا شي بفتخر فيه لأن بيرتبط بدعم لبنان.. فمريت جنب الطاولة اللي هي قاعدة عليها، وسلمت على الكل مش عليها بس".

واتهمت ليال سارة بسرقة "أغنية تيجي نتجوز بالسر"، وأفادت أن مالك الأغنية الحقيقي هو فنان عراقي، وأن هذه الأغنية الجماهيرية من الفلكلور العراقي.

لكن هذا الخلاف لم يستمر، وتمت المصالحة بين الفنانتين، وكان عرّاب المصالحة الزميل سليمان أصفهاني وبرعاية موقع الخليج 365 ورئيسة تحريره الإعلامية هلا المر.

دنيا بطمة ومحمد الترك

بدأ الخلاف بطلاقهما، وتطورت الأمور بينهما إلى اتهامات متبادلة بالخيانة، وغيرها من الأمور. وتحدت دنيا زوجها، عبر نشرها صور ابنتيهما، وكشفت عن ملامحهما لأول مرة، وحين هاجمها بسبب هذا التصرف، راحت تنشر فيديوهات إضافية لابنتيهما.