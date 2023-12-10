عمرو أديب يتحدث عن وضع أحمد حلمي الصعب بعد وفاة شقيقه

ميرنا وليد - بيروت - تكلم الإعلامي المصري عمرو أديب عن وضع الممثل المصري أحمد حلمي بعد وفاة شقيقه الأكبر خالد.

وخلال حلقة أمس من برنامج "الحكاية" قدم عمرو التعازي لاحد وقال انه يمر بظروف صعبة للغاية :"بعزي شخص عزيز عليا الأستاذ أحمد حلمي في وفاة أخيه خالد حلمي، أحمد شخص مقرب إلى قلوب كل المصريين وأخوه الكبير كان واحد من العلامات اللي في حياته وأحمد بجد بيمر بظروف صعبة جدا بعد هذا الفقد الأليم".

وتابع: "ربنا معاه ويصبره وزي ما بقولكم إحنا كلنا في البلد دي بنعتبر أحمد أخونا وصديقنا، أحمد فنان جميل ومحترم ولما يكون عنده حزن كبير زي اللي هو فيه دا كلنا بنقف معاه وامبارح أغلب أصدقائه وهو عنده صداقات قوية جدا في الوسط الفني كانوا جنبه، ربنا يصبره على الحزن الكبير اللي هو فيه ربنا معاك يا أحمد".

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