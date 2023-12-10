بشرى تتصدر الترند بسبب حقيبتها.. وما علاقة فلسـ طين؟

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الفنانة المصرية بشرى بصور جديدة تستعرض فيها حقيبة جديدة وجدتها في احد المحلات بألوان علم فلسطين وكتبت معبرة عن سعادتها مشيرة الى انها اشترتها : "فلسـ طين في قلبي والآن على كتفي"

وكما تساءلت كيف للعالم ان يحتفل بعيد الميلاد ف ظل ما يمر به الشعب الفلسـ طيني و قالت : "يسوع فلسطيني وعيد الميلاد يدور حول الاحتفال بميلاد يسوع ومعجزاته، كيف يمكن للعالم أن يحتفل عندما يواجه الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وتطهير عرقي"، واستعانت ببعض كلمات أغنية Earth للراحل مايكل جاكسون.

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