نجلاء فتحي تدلى بصوتها في الانتخابات.. وتصرح: النهارده يوم مهم لكل المصريين

ياسر رشاد - القاهرة - أدلت الفنانة نجلاء فتحي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة في الانتخابات الرئاسية.

وجهت الفنانة القديرة نجلاء فتحي رسالة للمصريين قالت فيها: النهارده يوم مهم لكل المصريين ولازم الكل ينزل ويشارك فى الانتخابات الرئاسية .

وقالت الفنانة نجلاء فتحي: «لازم طبعا أنزل واشارك وأقول كلمتي، لأن الانتخابات حق سياسي لكل مواطن مصري، ».

وطالبت الفنانة نجلاء فتحي، المصريين، بالنزول والمشاركة قائلة: «لازم تنزلوا وتشاركوا وتدعموا بلدكم في الوقت ده».