حسن شاكوش يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مغني المهرجانات حسن شاكوش، على الادلاء بصوته ، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة الجيزة.

وكانت انطلقت صباح اليوم الأحد، أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بين المرشحين: "عبد الفتاح السيسي، عبد السند يمامة، حازم عمر وفريد زهران".

ويذكر ان كانت تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات ومن خلفها قضاة مصر على العملية الانتخابية.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.