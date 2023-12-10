شاهد رد قوي من الدكتورة خلود على متابعة تنمرت عليها

غضبت الدكتورة خلود من متابعة تنمرت عليها بسبب شعرها القصير، وردت عليها رداً قوياً، عاقبت فيه المتنمرة على فعلتها.

وشاركت الدكتورة خلود مجموعة من الصور لجلسة تصوير حديثة خضعت لها، وظهرت بإطلالة أنيقة من الأبيض والأسود، تاركة شعرها الأسود القصير منسدلاً بنعومة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وجاء من بين التعليقات تعليق قالت صاحبته: “شعرتين ملصقين براسها”.

انفعلت الدكتورة خلود على هذا التعليق، وردت عليه قائلة: “يا رب مثل ما تنمرتي وعيبتي على شعري اللي أهو خلقة الله، إنه الله يبتليج وإن كان شعرج ثقيل يصير فيج شي يطيح شعرج ثعلبة مرض أي شي بس انا مو محللج ..ما أثرتي فيني الحمدالله إني متصالحة مع نفسي بس تخيلت لو تكتبين هالكلام حق وحده حساسة وتجرحين مشاعرها وتدخلينها بحالة نفسية ..بسبب وصاختج ونجاسة قلبج وأخلاقج الواطية”.

وتعرضت الدكتورة خلود للعديد من التعليقات السلبية على بعض الصور التي نشرتها، وقال البعض: “مرضت بنتك من كثر ما تنزلين عن حياتك وصورهم ارحميهم من السوشال ميديا”، “كبرتي بالسن احترمي سنك”، “مو حلوة الصور”.

وبحث الكثيرون عن التعليق المتداول للحساب الذي تنمر على الدكتورة خلود، ولم يجدوه على أي من الصور التي نشرتها خلود على حسابها، مما جعل المتابعين يعتقدون أنها ربما حذفته أو قامت صاحبة التعليق نفسه بحذفه.

وتفاعل عدد من النشطاء مع تعليق الدكتورة خلود وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لها، وقال المعارضون في تعليقاتهم: “كل هالدعاوى وبالأخير متصالحة مع نفسي أظن دكتورة خلود تحتاج إلى ان ترجع تدرس عشان ما تظهر بهالمظهر المخجل”، “ما تستاهل الدعوة حرام والله دامك متصالحة مع نفسك كان اختصرتيها وقلتي الله يسامحك وبس ماله داعي كل ذا”.