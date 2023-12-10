بتر قدم مخرج مصري شهير إثر أزمة صحية مفاجئة

تعرض المخرج المصري أحمد البدري لأزمة صحية مفاجئة، مما أدى إلى دخوله المستشفى وبتر قدمه. هذا الخبر صدم عائلته وأصدقائه ومتابعيه.

أعلن شقيق زوجته عن حالته عبر حسابه على فيسبوك، وتلاه العديد من فناني المجال الفني في مصر.

وقد كتب شقيق زوجته قائلاً: “نرجوكم أن تدعوا للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، إذ تم بتر قدمه وهو في غيبوبة نتيجة مضاعفات مرض السكري. يتواجد حاليًا في معهد ناصر.” هذا الخبر صدم الجميع.

في منشور لاحق، واصل شقيق زوجته قائلاً: “أحمد البدري، والدي وأخي وأستاذي وزوج أختي، نسأل الله لك الشفاء العاجل والصبر على ما تمر به الآن. نحن معك ونتمنى لك الأفضل في المستقبل بإذن الله.”

أحمد البدري بدأ مسيرته الفنية كممثل في العديد من الأعمال، ثم انتقل إلى مجال الإخراج، حيث قدم أول فيلم طويل له بعنوان “غاوي حب” مع الممثل محمد فؤاد في عام 2005.

خلال مسيرته الفنية، قام البدري بإخراج أكثر من 50 عملًا فنيًا، من بينها فيلم “عمر وسلمى” مع الفنان تامر حسني، وفيلم “جيم أوفر” مع الفنانة ليسرا ومي عز الدين، وفيلم “البيه رومانسي” مع الفنان محمد عادل إمام.

آخر أعماله السينمائية كان فيلم “الشنطة” الذي تم عرضه قبل عامين وشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد. بعدها، ابتعد البدري عن الوسط الفني لمدة عامين.