شاهد محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أُثناء تصويره أغنية أمم إفريقيا

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج أثناء تصوير أغنية أمم إفريقيا لكأس العالم 2024، حيث انقطع بنطاله أثناء التصوير.
ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، وعلق قائلاً: “أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت”.
وأضاف: “وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أصول الشغلانة.. بس عدت الحمدلله”.
ويستعد رمضان للمشاركة في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا خلال الشهر المقبل في كوت ديفوار 2024.
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