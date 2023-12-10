احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعيد ميلادها داخل طائرتها الخاصة، حيث ظهرت وهي الأغنية الخاصة بعيد الميلاد، وقالت إنها غير مسموح لها بإشعال الشموع داخل الطائرة خوفًا من الحرائق.
وكانت بولند قد أثارت الجدل قبل ذلك، بعدما تحدثت عن عمرها بشكل غير صحيح. حيث قالت عبر حسابها على سناب شات: “باقي يوم واحد على عيد ميلادي الـ24”.
ولكن الجمهور كذبها، ودخل على موقع ويكيبيديا، الذي يوضح أن عمرها هو 42 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد حليمة بولند تحتفل بعيد ميلادها داخل طائرتها الخاصة.. وتتخلى عن الشموع لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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