شاهد حليمة بولند تحتفل بعيد ميلادها داخل طائرتها الخاصة.. وتتخلى عن الشموع لهذا السبب

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعيد ميلادها داخل طائرتها الخاصة، حيث ظهرت وهي الأغنية الخاصة بعيد الميلاد، وقالت إنها غير مسموح لها بإشعال الشموع داخل الطائرة خوفًا من الحرائق.

وكانت بولند قد أثارت الجدل قبل ذلك، بعدما تحدثت عن عمرها بشكل غير صحيح. حيث قالت عبر حسابها على سناب شات: “باقي يوم واحد على عيد ميلادي الـ24”.

ولكن الجمهور كذبها، ودخل على موقع ويكيبيديا، الذي يوضح أن عمرها هو 42 عامًا.