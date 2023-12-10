شارون ستون تدعم القاضي الشهير فرانك كابريو بعد إصابته بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت النجمة العالمية شارون ستون، القاضي الأمريكي فرانك كابريو بعد إعلانه قبل ساعات قليلة ماضية إصابته بمرض سرطان البنكرياس والذي يعد أحد أخطر أنواع السرطانات.

ونشرت "شارون" صورة القاضي فرانك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "انستجرام" وكانت الصورة ضمن مقطع فيديو نشره "كابريو" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشف خلالها عن إصابته بمرض سرطان البنكرياس وطالب متابعيه الدعاء.

وكانت الإعلامية منى الشاذلي، استضافت القاضي فرانك كابريو عبر برنامجها "معكم" وتحدث عن انتشار العديد من مقاطع الفيديوهات له خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا وهو يقوم بالإعفاء عن العديد من مرتكبي المخالفات ووصفه البعض بـ "القاضي الرحيم".

يذكر أن شارون ستون تواجدت مؤخرًا في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.