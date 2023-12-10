نقيب المهن الموسيقية يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، للإدلاء بصوته، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إقامتها أيام 10 و11و12 ديسمبر الحالي.

نقيب المهن الموسيقية، يشارك بالتصويت اليوم الأحد، في مدرسة الشهيد حازم إبراهيم، للصم وضعاف السمع، في منطقة العجوزة.

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.