وليد توفيق: "ياريت عندنا في لبنان مثل المستشار تركي آل الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان اللبناني وليد توفيق ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين والذي يُعرض على قناة "الجديد" اللبنانية.

وتحدث "وليد" عن مسيرته الغنائية وعن علاقته بنجوم الوسط الفني اللبناني إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية.

وتحدث الفنان وليد توفيق عن النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وعن نجاحه في جمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي بالعديد من الحفلات الغنائية التي تشهد حضور جماهيري ضخم.

وعلق قائلا: "أنا مطرب لبناني أنا نجم عربي، وأنا بحب السعودية وبعشق السعودية ووالدي مدفون في السعودية، والحفلات اللي عملها المستشار تركي والتكريم للمطربين اللي في عمرنا أنا ومحمد الحلو، محمد ثروت، عفاف راضي، ميادة الحناوي، وأنا بحييه من قلبي واحنا بحاجة لشخص مثله في لبنان ياريت فيه عندنا حد زي تركي ليه لأ وايه اللي عمله غلط ده كرم جورج وسوف".

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن إقامة حفلين لتكريم فنان العرب "محمد عبده" على مسيرته الغنائية، وذلك يومي 29 و30 ديسمبر الجاري.