ريهام عبدالغفور: اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طلبت الفنانة ريهام عبدالغفور من جمهورها الدعاء وقراءة الفاتحة لوالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، إثر تعرضه لحادث سير مروع في نطاق منطقة السادس من أكتوبر .

وكتبت ريهام منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون"، واختتمت: "أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور هي الابنة الصغرى للفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وكانت شديدة التعلق بوالدها، وظهرت أثناء تواجدها في المستشفى عقب تلقيها خبر وفاته لاستلام جثمانه وهي في حالة انهيار تام، كما كانت هي من يتلقى واجب العزاء به بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.