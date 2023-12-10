محمد صبحي يشكر التليفزيون المصري بعد استجابته لطلبات عرض "فارس بلا جواد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان الكبير محمد صبحي الشكر والتحية للتليفزيون المصري بعدما استجاب لمطالبة الجمهور بعرض مسلسل "فارس بلا جواد" وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ونشر "صبحي" صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه وعلق قائلا: "أنا في قمة سعادتي لاستجابة قناة النيل للدراما لطلب الجماهير بإذاعة مسلسل فارس بلا جواد، كل الشكر للتلفزيون المصري.. المسلسل يذاع بداية من يوم 13 ديسمبر الساعة السادسة مساًء ويعاد الساعة الثانية صباحًا والعاشرة صباحًا على قناة النيل للدراما".

وتصدر الفنان محمد صبحي محرك البحث جوجل وتريند العديد من منصات السوشيال ميديا بعد تصريحاته خلال استضافته ببرنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد وتحدث خلاله عن تصاعد الأزمة السياسية في قطاع غزة ومواصلة الكيان الصهيوني خرق كل المواثيق والمعاهدات الدولية وسط دعم أمريكي وصمت إعلامي غربي.

يذكر أن الفنان محمد صبحي اختتم عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" شهر أكتوبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط تصفيق من الحضور.

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