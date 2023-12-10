إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان إدوارد عن إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ونشر إدوارد صورته عقب الإدلاء بصوته وفي إصبعه الحبر الفسفوري، معلقا "انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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