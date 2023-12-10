خاص| صديق مقرب من المخرج أحمد البدري يكشف أسباب بتر قدمه وغيابه عن الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان شريف إدريس عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بعد تعرضه لأزمة صحية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وتواصل "الخليج 365" مع أحد الأصدقاء المقربين للمخرج أحمد البدري الذي كشف عن تطورات حالته الصحية وعن دخوله غرفة العناية المركزة وغيابه عن الوعي تمامًا.

وعلق المصدر المقرب من المخرج أحمد البدري قائلا: "لسه مستنيين الحالة تستقر ويخرج من العناية المركزة لغرفة عادية ووضعه الصحي مش أحسن حاجة وهو عنده مرض السكري وعامل دعامة وكان محتاج يعمل توسيع للشرايين أكتر من كده والدم مكانش واصل لرجله لحد ما وصلت لمرحلة عملت غرغرينا كانت هتسمم الجسم كان لازم يحصل بتر من فوق الركبة لرجله الشمال".

واستكمل: "روحنا المستشفى يوم الثلاثاء عشان يتجهز ويتحجز للعملية وعمل العملية يوم الأربعاء على الساعة 4 عصرًا وطلع من العمليات على الرعاية المركزة وكنت فاكر انهم هيظبطوله السكر والضغط ويومين تلاتة ويطلع لكن من خلال زيارتي له هو على أجهزة التنفس الصناعي ومش واعي وبروح له مش عارف مين أنا ومين اللي حواليه ومديين له أدوية مهدئة في المستشفى".

مضيفًا: "الدكاترة قالو لنا أن الفترة دي حرجة شوية وربنا يستر ونعدي المرحلة دي بعد كده هيبقي فيه فترة علاج وربنا يكرمه ويركب طرف صناعي بس يعدي المرحلة دي عشان مرحلة حرجة".

أحمد البدري هو مخرج مصري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك ببداياته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر العمل كمساعد مخرج.

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شريف إدريس يكشف عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بعد تعرضه لأزمة صحية

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