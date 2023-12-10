حسين فهمي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان حسين فهمي عن إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ونشر حسين صورته عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، عقب الإدلاء بصوته بعدما غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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