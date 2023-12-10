شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدرى.. غير مستقرة ويتواجد فى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال المخرج أحمد البدري يتواجد حاليًا في معهد ناصر بعد إجرائه عملية بتر قدمه، وأفادت مصادر بأنه أجرى العملية يوم الأربعاء الماضى، وحاليًا في العناية المركزة وحالته الصحية غير مستقرة.

وتعرض المخرج أحمد البدرى لبتر في قدمه وعلق الفنان شريف إدريس على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الأن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا".

وكانت آخر اعمال المخرج احمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.