شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبون يستقبلون حكيم بالغناء والتصفيق أمام لجنة انتخابات بمصر الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى النجم حكيم بصوته فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث ظهر عبر فيديو وهو متواجد أمام اللجنة الانتخابية في معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري، ودعا المواطنين بالمشاركة الإيجابية، فيما استقبل المواطنين المتواجدين في اللجنة النجم بالتصفيق والغناء، والتف العديد حوله لالتقاط الصور أمام اللجنة.

دعا الفنان حكيم الجمهور والمواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، على مدار 3 أيام متتالية.



حكيم في اللجنة الانتخابية

وكان النجم حكيم، قال لـ ”الخليج 365”: "صباح الوطنية مصر كلها لازم تنزل عشان تظهر حضارتنا وتقول للعالم كله إحنا المصريين وبنحب بلدنا".

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

ويتيح ”الخليج 365” للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة الخليج 365 على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7