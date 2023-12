شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح لـ فيلم Anatomy of a Fall بـ قائمة جوائز الفيلم الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز الفيلم الأوروبي الـ36 منذ ساعات، حيث تم الاحتفال بأفضل أعمال السينما الأوروبية في جميع أنحاء القارة، وكانت الأفلام الخمسة المرشحة لأفضل فيلم أوروبي لعام 2023 من أقوى الأفلام لهذا العام وليس فقط في أوروبا.



الفائزين من Anatomy of a Fall

وهذه القائمة الكاملة لـ جوائز الفيلم الأوروبي:

أفضل فيلم أوروبي

Anatomy of a Fall، إخراج جوستين تريت (فرنسا)

أفضل مخرج أوروبي

جوستين تريت عن فيلم Anatomy of a Fall

أفضل ممثلة أوروبية

ساندرا هولر عن فيلم Anatomy of a Fall

أفضل ممثل أوروبي

مادس ميكلسن عن فيلم THE PROMISED LAND

أفضل كاتب سيناريو أوروبي

جوستين تريت وآرثر هراري عن فيلم Anatomy of a Fall

أفضل فيلم وثائقي أوروبي

Smoke Sauna Sisterhood

أفضل مونتاج أوروبي

فيلم Anatomy of a Fall

فيلم SMOKE SAUNA SISTERHOOD (SAVVUSANNA SÕSARAD) من إخراج آنا هنتس (إستونيا، فرنسا، أيسلندا)

الاكتشاف الأوروبي – جائزة FIPRESCI

فيلم HOW TO HAVE SEX من إخراج مولي مانينج ووكر (المملكة المتحدة، اليونان)

أفضل فيلم رسوم متحركة أوروبي طويل

فيلم ROBOT DREAMS من إخراج بابلو بيرجر

أفضل فيلم أوروبي قصير

فيلم HARDLY WORKING من إخراج سوزانا فلوك، وروبن كلينجل، وليونارد مولنر، ومايكل شتومبف.

الجائزة الفخرية لرئيس الأكاديمية ومجلس إدارتها بيلا تار