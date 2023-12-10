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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح لـ فيلم Anatomy of a Fall بـ قائمة جوائز الفيلم الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز الفيلم الأوروبي الـ36 منذ ساعات، حيث تم الاحتفال بأفضل أعمال السينما الأوروبية في جميع أنحاء القارة، وكانت الأفلام الخمسة المرشحة لأفضل فيلم أوروبي لعام 2023 من أقوى الأفلام لهذا العام وليس فقط في أوروبا.
الفائزين من Anatomy of a Fall
وهذه القائمة الكاملة لـ جوائز الفيلم الأوروبي:أفضل فيلم أوروبي
Anatomy of a Fall، إخراج جوستين تريت (فرنسا)أفضل مخرج أوروبي
جوستين تريت عن فيلم Anatomy of a Fallأفضل ممثلة أوروبية
ساندرا هولر عن فيلم Anatomy of a Fallأفضل ممثل أوروبي
مادس ميكلسن عن فيلم THE PROMISED LANDأفضل كاتب سيناريو أوروبي
جوستين تريت وآرثر هراري عن فيلم Anatomy of a Fallأفضل فيلم وثائقي أوروبي
Smoke Sauna Sisterhoodأفضل مونتاج أوروبي
فيلم Anatomy of a Fall
فيلم SMOKE SAUNA SISTERHOOD (SAVVUSANNA SÕSARAD) من إخراج آنا هنتس (إستونيا، فرنسا، أيسلندا)
الاكتشاف الأوروبي – جائزة FIPRESCI
فيلم HOW TO HAVE SEX من إخراج مولي مانينج ووكر (المملكة المتحدة، اليونان)أفضل فيلم رسوم متحركة أوروبي طويل
فيلم ROBOT DREAMS من إخراج بابلو بيرجرأفضل فيلم أوروبي قصير
فيلم HARDLY WORKING من إخراج سوزانا فلوك، وروبن كلينجل، وليونارد مولنر، ومايكل شتومبف.الجائزة الفخرية لرئيس الأكاديمية ومجلس إدارتها بيلا تار
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