ما هو سرّ الهاتف الأسود في منزل عاصي الرحباني وفيروز؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج المسرحي فائق حميصي خلال فيديو من تصوير ريما الرحباني قصة الهاتف الأسود في منزل عاصي وفيروز قائلاً: "عندما دخلت الى منزل عاصي وفيروز بعد إنفصالهما كان عاصي ينتظر إتصالها يوميّاً، ويستعجل ليرد على الهاتف الأسود.

أذكر أنه من الليلة الأولى لدخولي إلى بيته، قال لي يمكنك أن تجيب على الاتصالات على الهاتف الأخضر. أما الهاتف الأسود فلا تجب عليه أبداً. سلمت جدلاً بالموضوع، لكونه أمراً خاصاً في حياته، حتى ارتفع صوته مرة ولاحظت أنه يتكلم مع نهاد أي مع فيروز. سألته ماذا يجب أن يحدث لتعود فيروز إلى المنزل، أجابني لا شيء، عليها فقط أن تفتح الباب وتدخل، لكن كما رحلت وحدها، عليها أن تعود وحدها.