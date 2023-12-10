ثعبان يرقص مع سامية جمال ويثير ذعر الجمهور في المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة المصرية سامية جمال لموقف محرج حين كانت ترقص على أحد المسارح في بيروت.
وفي التفاصيل بعد نهاية الوصلة الأولى طلب الجمهور أن تعيدها، وكان الأكثر إلحاحاً رجل يجلس في الصف الأمامي فإستجابت لطلبهم وبدأت بالرقص. لكنها لاحظت أن الرجل يحمل مزماراً ويعزف عليه فرحبت بما قام به إلا أنها تفاجأت بثعبان كبير يخرج من سلة الى جانبه فصرخت وتدخلت الشرطة وألقت القبض عليه. وتبين أنه أراد أن يدرّب الثعبان على حركات الرقص التي تقوم بها سامية جمال، مؤكداً أنه من المعجبين بموهبتها.
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