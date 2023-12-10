قبلة دموية بين ريان أونيل وفرح فاوست نتج عنها أجمل قصة حب

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الباهر الذي حققه فيلم Love story الذي أبكى الملايين في كل أنحاء العالم ولعب دور البطولة فيه ريان أونيل وآلي ماكغرو عاش الممثل الأميركي ريان أونيل والذي رحل منذ يومين عن عمر يناهز 82 سنة قصة حب جميلة مع الممثلة الشقراء فرح فاوسيت الى حد أنه كشف بعد وفاتها أنه لم يمر يوم واحد لم يحبها.

ووصف أونيل أول يوم مواعدة لهما أنهما أمضياه يقبلان بعضهما الى أن أصبحت شفتيهما مكسوة بالدم. كما أنه فقد الإهتمام بأي شيء سواها. ولأول مرة شعر أن هناك شيء يتقدم على نفسه. وصفته فرح فاوسيت أنه الرجل الأكثر صدقاً من الذين إلتقت بهم، وأنه ساعدها لتكون مستقلة وكانت مؤمنة أنهما يشكلان ثنائياً متناغماً. وكشفت صديقتها سيلفيا دورسي أن ريان كان حب حياتها ولم تشعر بالسعادة بدونه.