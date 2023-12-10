أوبرا وينفري في إطلالة لافتة بفستان بنفسجي بعد خسارة وزنها

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ميرنا وليد - بيروت - خلال العرض الأول لفيلم Color Purple إختارت أوبرا وينفري فستاناً من Dolce & Gabbana باللون البنفسجي
وكان لافتاً خسارة وزنها بعد معاناة طويلة وكشفت أنها قررت إجراء تغيير شامل في حياتها لتحسين صحتها والمحافظة على لياقتها.
كما أنها إلتزمت بالتمارين الرياضية والمشي. وعن إستخدامها دواء نفت الخبر وحذرت من تناوله لا سيما المراهقين. وأقرت أنها فكرت بتناول دواء لمساعدتها على خسارة وزنها لكنها تراجعت.
يذكر أن أوبرا وينفري شاركت مؤخرًا بحلقة نقاش بعنوان "الحياة التي تريدها: حالة الوزن" على قناة أوبرا ديلي، حيث ناقشت أزمة السمنة والوزن، التي تؤثر على ملياري شخص بالغ على مستوى العالم. وأجرت المحادثة إلى جانب أخصائيي السمنة الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد والدكتورة ميلاني جاي والأخصائية النفسية الدكتورة راشيل جولدمان وسيما سيستاني، الرئيس التنفيذي لشركة "WeightWatchers".
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