أسرة فيلم "عصابة عظيمة" تكشف موعد طرحه بالسينمات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أسرة فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، موعد اطلاق العمل بدور عرض السينمات المصرية في شهر يناير مع بداية العام الجديد، حيث ينافس في موسم منتصف العام.

البوستر التشويقي لفيلم "عصابة عظيمة"

اطلقت أسرة فيلم "عصابة عظيمة" البوستر التشويقي الرسمي للعمل، تمهيداً لعرضه في السينمات المختلفة خلال الفترة القادمة، وظهرت إسعاد متصدرة البوستر، وحولها كل من: محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مطرب المهرجانات عنبة، رنا رئيس.

فيلم "عصابة عظيمة"

وتدور أحداث فيلم"عصابة عظيمة" حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

آخر أعمال إسعاد يونس

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.