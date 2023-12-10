صبري فواز يشارك بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان صبري فواز بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك، التي بدأت اليوم الأحد ومقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

وكان صبري فواز، كشف العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال ظهوره الأخير في أحد البرامج الشهيرة، قائلًا: "إنّ أهم درس تعلمه في الحياة هو أن رزق البشر في يد الله فقط، موضحًا: "كلنا على باب الكريم وكلنا عشمانين في محبة ربنا فقط، وكلنا هنقف في الآخر على باب الكريم نتمنى الرضا".

وتحدث "فواز"، عن علاقته بالناس، قائلًا: "أحرص على الاختلاط بالناس لأنهم أهلي وناسي، أنا حريص على إرضائهم طوال الوقت وألا أخدعهم بأعمال سيئة".

وتابع الفنان، أنه يحترم رغبات وروح الناس ويسعى إلى تقديم ما يستحقونه من أعمال فنية مميزة، مشددًا على أن المصريين يمكنهم الانتصار للحياة طول الوقت: "رصيدنا كله عبارة عن فكرة الحياة، مقاومة الفناء والدخول للحياة، ولدينا إيمان بأن الحياة لا تنتهي مهما كانت الكوارث والمشكلات، حتى لو واجهنا فيضان".

وواصل، أن المصريين مروا بظروف لو حدثت لأي شعب لانتهى، موضحًا: "الحمد لله عايشين حتى لو ظرفنا مكنش حلو في بعض الأوقات، عندنا قدرة طول الوقت على الحياة والحب والانطلاق، في أي شاطئ تجد أن كل الناس سعيدة ومبتهجة.. المصريون عشاق حياة".

صبري فواز: بحر الإسكندرية منحني البراح.. وهذه ضريبة النجاح والشهرة التي دفعتها

تحدث الفنان صبري فواز، عن ذكرياته مع محافظة الإسكندرية، قائلًا: "جواب التنسيق الخاص بي جاء فيه سألتحق بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، والتحقت بقسم المسرح ووقعت في غرام الإسكندرية".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إسكندرية أحن بلد على اللي مش منها، كنت شابًا في الجامعة ولم يكن معي شيء، لكنني استطعت أن أعيش وأتعلم وكانت الحياة لطيفة جدا".

وتابع الفنان: "البحر منحني البراح، أنا فلاح وبالتالي كانت أمامي الأراضي الزراعية واسعة، ولم يكن في إمكاني أن أعيش في مكان ليس به براح، وبالتالي أستطيع القول إن الإسكندرية طبطبت عليّ".

وحول تكريمه في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، قال: "أكثر ما عبّر عني وأنا أستحضر ذكرياتي مع الكلية في أثناء ذهابي إلى حفل التكريم هو كلام الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الذي قال فيه يا موج بحر الليالي عديتك وأنت عالي ودفعت المهر غالي من الأيام والسنين".

إلى ذلك، تحدث الفنان صبري فواز الثمن الذي دفعه الفنان صبري فواز طيلة السنوات الماضية حتى يصبح فنانًا نجاحًا، قال: "المهر هو عمر كامل شقيت وتعلمت فيه وحضرت ورش وندوات ومعارض فن تشكيلي واشتركت في ورش مسرحية وسافرت وقرأت كثيرا، عانيت من إحباطات كثيرة وتجدد الأمل حتى أصبحت ما أنا عليه الآن".

ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، أخرج عشر مسرحيات قصيرة للتليفزيون المصرى عن كليلة ودمنة.

وأخرج مسرحية.. (ميسدكول من هولاكو) للمسرح القومى، له مقالات متعددة فى بعض الصحف والدوريات التى تصدر في القاهرة.

وقام بدور بليغ حمدي في مسلسل أم كلثوم وفيلم (حليم) كذلك شارك في العديد من الأدوار في المسلسلات المصرية من أهمها فيلم أيام السادات، مسلسل نيران صديقة، مسلسل أفراح القبة، مسلسل رحيم، فيلم موسى.