شاهد سنومة تثير جدلاً واسعًا بعد نشر فيديو لابنتها وهي تتحدث فيه عن طليقها

نشرت مشهورة سناب شات سنومة مقطع فيديو لابنتها وهي تتحدث فيه عن والدها، مما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، قالت الابنة: “الأب أساسًا ما عنده إحساس، ما يحس بالأطفال. أنا أحب ماما أكثر من بابا”.

وأضافت: “حبيبتي، أنا أحب الواحد اللي يدلعني ويدلعنا كلنا، وأنا ما أحب الأب، أحب الأم”.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع الفيديو، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.

واعتبر البعض أن الفيديو لا يعكس حقيقة العلاقة بين الأب وابنته، وأن الطفلة ربما تكون قد قالت ما قالته تحت تأثير مشاعرها في لحظة معينة.

بينما رأى البعض الآخر أن الفيديو يعكس حقيقة العلاقة المتوترة بين الأب وابنته، وأن الطفلة قد تكون قد تعرضت لإساءة من والدها.

وعلى الرغم من أن سنومة لم تعلق على الفيديو، إلا أنها حذفته بعد ساعات من نشره.