أحمد حلمي يطلب من جمهوره الدعاء لشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طلب الفنان أحمد حلمي من جمهوره ومحبيه الدعاء لشقيقه الأكبر، الذي وافته المنية يوم 8 ديسمبر.

ونشر حلمي صورة تجمعه بشقيقه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلق عليها: "نسألكم الدعاء لأخويا خالد".

وشيع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمي ظهر يوم الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها وسط حضور عدد من أهالي المدينة الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وأعلنت شقيقتهما "سالي" خبر الوفاة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

وكان أحمد حلمي، أعلن عن إقامة عزاء شقيقه خالد حلمي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري.

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