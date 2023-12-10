شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يكشف حقيقة الكرش فى مسلسل زينهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل زينهم لأحمد داود، زاد الجدل حول حقيقة ظهور أحمد داود بوزن زائد خلال الحلقات ونشر أحمد داود على صفحات السوشيال ميديا الرسمية له فيديو ليكشف حقيقة تحوله لشخصيه زينهم واختيار زي وشكل الشخصية.

وقد تصدر مسلسل " زينهم" المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير فيلمه "الهوى سلطان" والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، وتأليف وإخراج هبه يسري، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنية مصرى.