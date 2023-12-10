شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين: أشكر أيام قرطاج المسرحية على تكريمى ولهم منى كل المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكويتي الكبير داوود حسين قبل تكريمه اليوم بمهرجان أيام قرطاج المسرحية إنه سعيد جدًا بهذا التكريم لأنه جاء من مهرجان عريق وكبير وله وزنه وسط المهرجانات العربية الكبري، معبرًا عن شكره وامتنانه لإدارة المهرجان.

وتابع خلال لقاء لـ "تليفزيون الخليج 365": "كل تكريم لي أرجع (فلاش باك) بشريط ذكرياتي كاملاً منذ بدأت وكنت أحمل ديكورات مسرحياتي على ظهرى وأعلق دعاية العروض بنفسى في الشوارع، واسترجع لحظات الإخفاق والنجاح والانتصارات والفرحة والحزن، كل ذلك يمر أمامي وأنا أكرم، وهي لحظات ذهبية أفخر بها".

وعن النجاح الكبير الذي حققه السنوات الماضية، أشار "حسين": الإبداع لايخرج إلا من رحم المعاناة وأنا تعبت كتير في بداياتى، ولكن كل تعب وجهد سيقابله نجاح وتوفيق من الله.

وجدير بالذكر أن الفنان داوود حسين تميز بحسه الفكاهي وتقليد الشخصيات المشهورة بشكل كوميدي، حيث يعتبر من أعمدة وزعماء الكوميديا في الوطن العربي، وهذا يؤكد إمكانياته وقدراته العالية، ومثابرته في تحقق النجاحات والإنجازات، حيث استطاع أن يرسم البهجة على شفاه الكثير ممن يتابعونه في التلفزيون أو المسرح، وذلك من خلال الأعمال الفنية والمسرحية المتنوعة، فقدم في المسرح مسرحيات : باي باي لندن عام 1981، فلونةوالشناكل عام 1989 انتخبوا أم علي عام 1993، مراهق في الخمسين 1997، الطرطنجي عام 2011.

وفي السينما قدم: عندليب الدقي ، علي جنب يا اسطي القرار عام 1982، القربان عام 2008، كنغر حبنا عام 2016، سرب حمام عام 2017، وفي تقديم البرامج قدم :ظهيرة الاربعا، مشروع معلق، فاصل ونعود مع داوود، الوديعة.