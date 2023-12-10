شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يطالب جمهوره بالدعاء لشقيقه الراحل خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم أحمد حلمى، جمهوره بالدعاء لشقيقه خالد الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، وشيعت جنازته وتم دفنه بمقابر الأسرة ببنها بمحافظة القليوبية، وذلك من خلال حسابه بموقع "x".

ونشر "حلمى" صورة تجمعه بشقيقه الأكبر الراحل، معلقا عليها: "نسألكم الدعاء لأخويا خالد".

ومن المقرر أن يستقبل أحمد حلمى اليوم العزاء في شقيقه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب، بحضور أسرته وأصدقائه.

وكان خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.