شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى بطلة مسلسل "حق عرب" أمام أحمد العوضى فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار المخرج إسماعيل فاروق على الفنانة هدى المفتى لتجسيد دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد العوضى في مسلسل "حق عرب" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان 2024، حيث التحقت هدى بأسرة العمل لتصوير مشاهدها.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

يشار إلى أن هدى المفتى تشارك كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "شماريخ" المعروض حاليا فى السينمات، من بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة،

يذكر أن المخرج إسماعيل فاروق قدم آخر أعماله في الدراما، مسلسل "مشوار الونش" من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى.