شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يكرم آى كيتا يارا وجابى خورى ومحمود بن محمود فى دورته القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بأن المهرجان سيكرم في دورته القادمة، والتي ستقام في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، الممثلة الكبيرة آي كيتا يارا من بوركينافاسو، لتاريخها الطويل مع السينما الأفريقية، وهي ممثلة بوركينابية لعبت الدور الرئيسي في فيلم ساراونيا (1986)، وكان فيلمها الأول حيث لعبت دور ساراونيا، الملكة التي سمي الفيلم باسمها.

وفاز ساراونيا بالعديد من الجوائز، وبعد ذلك اشتركت بالتمثيل في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، بما في ذلك الدراما الكوميدية تسوما عام 2004، كما ظهرت في حوالي 30 فيلمًا بما في ذلك فيلم Haramuya عام 1995، وفيلم The Three Lascars عام 2018.

كما سيكرم المهرجان في دورته الثالثة عشرة المنتج والموزع المصري جابي خوري لإنجازاته الكبيرة والمؤثرة في صناعة السينما المصرية على مدى تاريخ طويل، وارتباط اسمه بأفلام المخرج الكبير يوسف شاهين ومن أشهرها (المصير)، و(المهاجر)، و(الآخر)، و(سكوت هنصور)، و(اسكندرية – نيويورك)، وآخرها (هي فوضى). والعديد من الأعمال الأخرى، يجانب دوره في إنشاء العديد من دور العرض السينمائي، وإضافته لأفكار جديدة ومبتكرة في توزيع الفيلم المصري في العالم العربي وخارجه.

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، أنه سيتم تكريم المخرج التونسي الكبير محمود بن محمود، وهو منتج ومخرج وكاتب، وُلد في تونس، والتحق بجامعة بروكسل، في بلجيكا. حيث حصل على ليسانس الصحافة وتاريخ الفنون، كما حصل على شهادة الإخراج السينمائي، وأضافت أعماله الكثير للسينما التونسية بشكل خاص والسينما الأفريقية بشكل عام، وتناولت قضايا مهمة في وطنه، كقضايا السياسة والإرهاب بشكل مميز وأسلوب خاص به، وأخرج العديد من الأعمال الفنية، مثل فيلم (عبور) وفيلم (شيشخان) وفيلم (قيلولات متفجرة) وآخرها فيلم (فتوى).

يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم هموم وأحلام الإنسان المصري البسيط، وشكلت أعماله إضافة كبيرة وجزءا مهم من تاريخ السينما المصرية.

وسيتم إصدار كتاب عنه يكتبه الناقد السينمائي عصام زكريا، كما سيتم إهداء الدورة لاسم المخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي، وهي أول امرأه مخرجة أفريقية قدمت أفلاما طويلة في دول جنوب الصحراء واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة وتميزا كبيرين. وقد كرمها مهرجان الأقصر سابقاً، وسيصدر كتاب عنها يعده الكاتب السنغالي نجيب سانيا.