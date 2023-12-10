“بيج بالون” تجربة جوية تجوب سماء منطقة وندر جاردن

تتيح منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، العديد من التجارب التي لا تنسى للكبار والصغار، ولا سيما تلك التجارب التي تأخذ الزوار في رحلة استثنائية، فيجوب منطاد “بيج بالون” سماء وندر جاردن يوميًا، متيحًا لزواره مشهدًا يصور جمال العاصمة الرياض على ارتفاع 150م عن سطح الأرض.

وتأتي هذه التجربة على قائمة التجارب العائلية المشوقة، حيث تتسع لأكثر من 20 راكبًا، وتمتد متعتها إلى 10 دقائق في كل رحلة. ولا تقف دهشة ركاب “بيج بالون” عند مشاهدة وندر جاردن بالكامل، بل تصل إلى الحصول على منظر بانورامي لبوليفارد سيتي، وبوليفارد وورلد.

ويستمر موسم الرياض في نسخته الرابعة بتقديم تجارب ممتعة وآمنة للجميع، حيث تحاط تجربة “بيج بالون” بأحدث وسائل الأمن والسلامة، إلى جانب توفر طيار متخصص بالمناطيد. ويمكن حجز تذاكر زيارة منطقة وندر جاردن عن طريق الرابط: اضغط هنا

وتتميز منطقة وندر جاردن بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة، حيث تحتوي على أكثر من 70 لعبة وتجربة منها ألعاب أركيد، و15 متجر، و26 مطعم، و60 عرض مسرحي ومتجول، إلى جانب احتوائها على مناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية المستوحاة من الزهور والألوان، وحديقة الفراشات وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب مناطق الموسم عبر تطبيقwebook من خلال هذا الرابط