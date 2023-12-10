يونس شلبي وأماليا أبي صالح رحلوا فقراء وما قالته فطوم حيص بيص مؤثر جداً

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من الشهرة التي حصدوها رحل بعض الممثلين وفي قلوبهم غصة بسبب ظروفهم المادية الصعبة نعرض لكم بعض الأسماء.

يونس شلبي

في رصيد الممثل المصري يونس شلبي حوالي 90 عملاً وهو أحد أبطال "مدرسة المشاغبين". رحل عام 2007 بعد صراع مع المرض وكانت ظروفه المادية صعبة جداً. طالبت زوجته نقابة الممثلين بالتكفل بعلاجه أسوة بجميع الفنانين لكنها لم تلقى تجاوباً الى أن أرغمت أسرته على بيع آخر ما يملكه في بلدته لتسديد نفقات علاجه.

عبد السلام النابلسي

عانى الممثل عبد السلام النابلسي من مرض خطير في المعدة، ومن فقدان أمواله بعد إفلاس بنك "أنترا" كما أنه واجه أزمة مع مصلحة الضرائب هددته بالسجن. توفي عام 1968 خلال نقله في سيارة اإسعاف إلى المستشفى وهو ممسك بيد زوجته جورجيت. وتكفّل بجنازته صديقه الفنان فريد الأطرش.

أماليا أبي صالح

عانت الممثلة اللبنانية أماليا أبي صالح المعروفة بـ "ست بدور" من أمراض في القلب والرئتين والكِلى، واستحالة دخولها المستشفى الى أن حتى قرّرت الدولة التحرّك متأخّرة "لمرة واحدة". وكشفت قائلة قبل وفاتها: "ندمت إنني دخلت الى الوسط الفني.. لو عارفة هيك بآخر عمرو الواحد وينذل .." بهذه الكلمات ختمت ضحكة لبنان أبي صالح حياتها عن 68 عاماً، بعد أن دخلت في غيبوبة.

نجاح حفيظ

عانت الممثلة السورية نجاح حفيظ، التي اشتهرت بـ "فطوّمة" من الإهمال الرسمي والفني، وبقيت أسيرة الجدران في منزلها، لا مَن يسأل، ولا مَن يُعيدها إلى الفن !. رحلت عام 2017 مع أمنية إعادة تقديم شخصية "فطوّم حيص بيص" وهي تردّد: "أنا لا أمتلك شيئاً أعطيه، إلا فني".