ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان المصري رامي صبري على الإنتتقادات التي توجه من المتابعين للفنانين الذين يواصلون تصوير وتسجيل أعمالهم الفنية في ظل الحرب في فلســ طين.
وقال رامي صبري خلال بث مباشر له عبر حسابه: "الكومنتات اللي بتقول أنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب، يعني إحنا مش هنفضل قاعدين بناكل وبنشرب وبننام، فهي بس الناس اللي بتكتب الكومنتات دي مش فاهم بتكتبها على أساس إيه؟، ده شغلنا ودي عقود كاتبنها، ومنقدرش إننا منشتغلهاش".
وأضاف رامي صبري: "مش ببقى فاهم أوي الناس اللي مش عايزانا نغني ونشتغل، وبزعل لما بلاقي الناس بتفكر كدة لكن معنديش حاجة أعملها، فلسـ طين على فكرة بتتضرب من قبل ما إحنا نيجي الدنيا، وإحنا هنعمل إيه، بنعمل اللي علينا وممكن مثلا نغني لفلســ طين وندفع فلوس وكل حاجة عشان نتضامن، لكن نوقف شغلنا".
وأضاف صبري: "بكبر دماغي، والناس اللي بتقول بتشتغل ليه يا فنان وفلســ طين بتموت، ما فلســ طين طول عمرها بتموت، مش فلســ طين بس لا كل البلاد زي البوسنة، فنموت إحنا كمان عشان نبقى كويسين من وجهة نظركوا؟ مش هو ده التضامن، ما أنا ممكن أعمل حفلة وأتبرع بيها لفلســ طين.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يرد على منتقديه :" ما فلســ طين طول عمرها بتموت .. فنموت إحنا كمان عشان نبقى كويسين من وجهة نظركوا؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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