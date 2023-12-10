بدء مراسم العزاء بشقيق أحمد حلمي الأكبر

ميرنا وليد - بيروت - بدأت منذ قليل، مراسم عزاء الشقيق الأكبر للممثل المصري أحمد حلمي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 10 ديسيمبر/كانون الأول، إثر تعرضه لأزمة قلبية.



ويتلقى الممثل أحمد حلمي الأن، واجب العزاء في شقيقه الأكبر، حيث ظهرت عليه ملامح الحزن والإرهاق، وانهار أحمد حلمي داخل المسجد، خلال صلاة الجنازة على شقيقه خالد حلمي أمس.

وفي أول تعليق لـ أحمد حلمي، كتب عبر حسابه : “توفي إلى رحمة الله أخي خالد محمد حلمي عبد الرحمن، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأحد في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، نسألكم الدعاء”.