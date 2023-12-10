بدء عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ منذ قليل، عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وفاة شقيق أحمد حلمي

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي ببنها صباح يوم الجمعة وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، إذ قررت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم.

ونعت سالي حلمي ببنها شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك.

وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".



يذكر أن الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي.