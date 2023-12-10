ياسر رشاد - القاهرة - شاركت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي بدأت اليوم الأحد ومقرر أن يستمر تصويت المصريين حتى يوم 12 ديسمبر.

نبيلة عبيد تشارك بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024

آخر أعمال نبيلة عبيد

كانت آخر المشاركات الفنية للنجمة نبيلة عبيد، مسلسل «سكر زيادة»، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم، وإعطائهم حق العيش في فيلا واحدة، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضا في نفس الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أحمد فهمي، سليمان عيد، أميرة هاني، هنادي منهى، إنجي علي، مصطفى أبو السريع.

نبيلة عبيد تشارك بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024

نبذة عن النجمة نبيلة عبيد

ممثلة مصرية ولدت في مدينة القاهرة. دخولها للمجال الفني كان عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم (مفيش تفاهم) في عام 1961 بدون علم عائلتها، وبعد وساطة من مجموعة من الأقارب الذين كانوا يسكنون بجوار شقيق الفنانة شادية وافقت أسرتها على عملها بالفن، واستمرت في العمل الفني بالفعل منذ مطلع حقبة ستينات القرن العشرين حتى تحولت مع الوقت إلى واحدة من نجوم الصف الأول في مصر حتى حقبة تسعينات القرن العشرين.

من أبرز أعمالها (خطيب ماما، السيرك، العذراء والشعر الأبيض، الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، المرأة والساطور)، ومنذ مطلع الألفية الثالثة انخفضت مشاركاتها الفنية، ولم تقدم في هذه الفترة سوى أفلام (امرأة تحت المراقبة، قصاقيص العشاق، مافيش غير كده) باﻹضافة إلى مسلسلات (العمة نور، البوابة الثانية، كيد النسا 2).