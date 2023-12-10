مغامرة روحانية.. فاطمة محمد تكشف تفاصيل "أوراق التاروت"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة فاطمة محمد الشهيرة بـ أريج البندري، تفاصيل الفيلم القصير"أوراق التاروت" والذي يستكشف عالم أوراق التاروت ويدمجه مع علم الفلك.

وأوضحت فاطمة محمد، أن أوراق التاروت تعتبر أداة تنبؤية تستخدم للتواصل مع الروحانيات والتوجيه الروحي، حيث تعود أصول أوراق التاروت إلى القرون الوسطى في أوروبا، ولها تاريخ طويل من الاستخدام في القراءة النبوءية والتنبؤ بالمستقبل.

وتابعت: "في هذا الفيلم القصير، سنتعرف على شخصية رئيسية تدعى سارة، وهي محترفة في عالم أوراق التاروت.. تأخذنا سارة في رحلة عبر الزمن والفضاء في رحلة استكشافية لكشف أسرار علم الفلك وتأثيره على أوراق التاروت.. سنكتشف أن هناك صلة وثيقة بين النجوم والكواكب ورموز أوراق التاروت".

ونوهت الفنانة، بأنه من خلال رؤية سارة للصلة المشتركة بين علم الفلك وأوراق التاروت، سيستفيد المشاهدون من فهم أعمق للطرق التي يمكن أن تؤثر بها الكواكب والنجوم على حياتنا وتوجيهاتنا. سنتعرف على معاني رموز التاروت وكيف يمكن استخدامها في قراءة الطوالع والتوجيه الشخصي.

واختتمت فاطمة محمد، بالإشارة إلى أن "أوراق التاروت" يعتبر فيلمًا قصيرًا مثيرًا وتعليميًا يجمع بين الأبعاد الروحية والعلمية، ويقدم للجمهور فهمًا أعمق لهذين المجالين، حيث يوفر الفيلم فرصة للاستمتاع بالقصة المثيرة والتعرف على أسرار أوراق التاروت وعلم الفلك في آن واحد.