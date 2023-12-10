فن ومشاهير

ويجز عن دعمه للشعب الفلسطيني في جولته: "لسه حاسس بالإنجاز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
حرص مؤدي أغاني الراب ويجز، على عرض ملخص نشاطه لدعم الشعب الفلسطيني، خلال الجولة الغنائية التي قام بها في أمريكا وكندا وإنجلترا.

ويجز نشر مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "إكس"، وكتب: "ده اللي عملناه في جولتنا العالمية أنا ممكن أكون حاسس ان ده ولا حاجة، وان الناس اللي بتدفع الثمن دمها احسن مننا مليون مرة بس، لسه حاسس بالإنجاز وان ده دوري التوعوي للجيل اللي بعدنا ميكونش خايف يعبر عن رأيه ويرفع العلم نصرة للمظلومين".

وشارك ويجز خلال الجولة في وقفات احتجاجية ضد القصف، في لندن، وأمريكا، وحرص على الظهور في حفلاته التي أقيمت في كندا، والولايات المتحدة، على الظهور بالشال الفلسطيني ورفع علم فلسطين، ودعا جمهور حفله الذي أقيم في كندا، لمشاركته هتاف "الحرية لفلسطين".

وقامت الشركة المنظمة لحفلات مؤدي الراب، عن تخصيص جزء من أرباح الجولة، لإرسال معونات المساعدة لضحايا القصف في الأراضي الفلسطينية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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