تامر شلتوت يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: "انزل وشارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أدلى الفنان تامر شلتوت بصوته في الانتخابات الرئاسية، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ونشر شلتوت صورة له وهو يحمل علم مصر، وعلق عليها: "صوتك أمانة، انزل وشارك، دي مسؤوليتنا كلنا".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، نبيلة عبيد، صابرين، محمد هنيدي، أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي بدأت اليوم 10 ديسمبر.

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