حورية فرغلي تدلي بصوتها في أول أيام الانتخابات الرئاسية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت الفنانة حورية فرغلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت اليوم الأحد 10 ديسمبر.

ونشرت حورية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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