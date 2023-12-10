فن ومشاهير

في أول ظهور لها منذ سنوات.. نجلاء فتحي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
حرصت النجمة نجلاء فتحي على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر
ويعد هذا هو الظهور الأول للنجمة الكبيرة نجلاء فتحي بعد سنوات من الغياب، حيث أدلت بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة
كما حرص عدد من الفنانين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم منهم: أشرف زكي، حسين فهمي، نبيلة عبيد، تامر شلتوت، حورية فرغلي، محمد هنيدي، صابرين، ليلى علوي، تامر عبدالمنعم، ليلى عز العرب، حكيم، لبلبة، محمود الليثي، إدوارد

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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